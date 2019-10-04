Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-04T10:01:30+03:00

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела признаки нарушения ст. 15 Закона 135 «о защите конкуренции» в запрете на размещение наружной рекламы на бортах городских транспортных средств. Об этом стало известно на прошедшей в Краснодаре пресс-конференции регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Игоря Якимчика и представителей ФАС.

Напомним, общий регламент для всех городских маршрутов (и муниципальных, и частных) разработали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. Документ предусматривает полную ликвидацию наружной рекламы на бортах транспорта.

Как сообщил Игорь Якимчик, в аппарат уполномоченного поступили обращения от пяти предпринимателей, считающих, что новый регламент городской администрации нарушает их право на конкуренцию.

- Совместно с правовой службой и коллегами из ФАС мы проработали все обращения и пришли к выводу, что действительно есть нарушения Федеральных законов 38 «О рекламе» и 135 «О защите конкуренции». Поэтому рекомендации департамента транспорта и дорожного хозяйства города о приведении в соответствующий вид подвижного состава к единому стилю, на наш взгляд, являются недопустимыми. Вынужденный отказ от рекламы на транспорте коснется всех автотранспортных средств и предприятий города. Поэтому установление запретов или введение таких ограничений запрещено законом о конкуренции, - акцентировал Игорь Якимчик.

По результатам проведенной проверки краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло предупреждение с конкретными сроками. В случае, если городская администрация его проигнорирует, будет возбуждено дело, влекущее серьезные штрафы. Стоит отметить, что администрация имеет право обжаловать предупреждение.

- Мы много говорим о том, что в крае должен быть достойный инвестиционный климат, чтобы бизнес чувствовал себя устойчиво и комфортно. Но с подобными фактами это невозможно. Поэтому мы должны пристально следить за тем, чтобы права предпринимателей соблюдались, а местные постановления не противоречили федеральному законодательству. Хотел бы поблагодарить коллег из ФАС за то, что наше обращение они оперативно рассмотрели и проработали, - резюмировал уполномоченный.