2019-10-04T10:02:51+03:00
Общество

Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России

Изменения в законодательство были инициированы институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей
Екатерина МИШИНА
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Как сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс действуют всего месяц, но уже видны конкретные результаты их действия.

Напомним, изменения коснулись статей 108 (Заключение под стражу) и 109 (Сроки содержания под стражей) УПК РФ. В прежней редакции формулировки недостаточно четко определяли категории лиц, к которым ограничено применение заключения под стражу. В связи с этим нередко возникали ситуации, когда следователи, обходя формулировку, декларировали, что деяние совершено не в сфере предпринимательской деятельности. Новые поправки дают четкое определение, исключая возможность иного толкования.

- Институт уполномоченных неоднократно вносил предложения о введении более четкой формулировки в статьи 108 и 109 УПК РФ. Президент РФ 2 августа 2019 года подписал эти поправки. В течение первого месяца после подписания, шести предпринимателям, обратившимся к Федеральному Уполномоченному по защите прав предпринимателей, изменена мера пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест, - сообщил Игорь Якимчик.

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