2019-10-04T10:04:01+03:00
Общество

МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща

Это позволит защитить бизнес от необоснованных проверок и исключить коррупционные риски
Екатерина МИШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Соответствующее соглашение подписали уполномоченный по защите прав предпринимателей Кубани Игорь Якимчик и начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-майор полиции Владимир Андреев.

Рабочая встреча руководителей двух региональных ведомств прошла в главном управлении МВД России по Краснодарскому краю. Итогом ее стало подписание соглашения о взаимодействии сторон.

По мнению Владимира Андреева, совместная работа позволит оперативно решать проблемные вопросы, предотвращать случаи нарушения законности и полностью исключить коррупционные риски. Кроме того, как отметил в ходе встречи Игорь Якимчик, одним из направлений соглашения является предотвращение нарушения прав и свобод лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и восстановление в пределах компетенции их нарушенных прав.

Данное соглашение будет способствовать развитию делового климата и улучшению инвестиционной привлекательности Краснодарского края, а также позволит более эффективно рассматривать конкретные дела предпринимателей в уголовно-правовой сфере.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре злоумышленница обманула знакомых на 37 миллионов рублей
Банкоматная сеть ВТБ станет полностью бесконтактной
В Краснодаре снесли последний из 33 незаконных ларьков
В Краснодаре бариста-стажер украл из кассы кафе 5 тысяч рублей
"Краснодар Водоканал" предупреждает о снижении давления на сетях водопровода
В Сочи пройдет краевой турнир по дзюдо
В Краснодаре в ТРЦ «Галерея» произошел пожар
В Лабинске оператора цеха на 5-метровой высоте затянуло в бетономешалку
В Краснодаре пройдет международная стендап-битва ученых Science Slam
На Кубани мужчина угнал машину соседа и попал на ней в ДТП
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Краснодаре задержали цыганку, которая развела жительницу Саранска на деньги
В Краснодаре проходит фестиваль «Палитра лиц»
Выставка «Перечитывая Бродского» открылась в Сочи
Курорты Краснодарского края представят свой потенциал на международной выставке
В Краснодаре строят лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы
Кубанский спортсмен взял «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике
На «Кубанской Ярмарке» более 20 промпредприятий представили свою продукцию
15 сотрудников кубанского Минздрава наказали за недостоверные сведения о доходах
Бывший глава Белореченского района стал мэром Ялты
В Краснодаре ограничат движение на участке улицы Захарова