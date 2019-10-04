СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-04T10:16:35+03:00

На Кубани мужчина угнал машину соседа и попал на ней в ДТП

Изменить размер текста: A A

В Дежурную часть Лабинского района обратился местный житель. Пенсионер рассказал, что оставил машину во дворе своего дома, а позже нашел его на месте парковки с повреждениями кузова. Сумма причиненного ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали ранее судимого 24-летнего местного жителя. Молодой человек пояснил, что через незапертую дверь проник в дома своего соседа. Он нашел ключи от автомобиля пенсионера и решил ими воспользоваться.

- Злоумышленник угнал авто, чтобы прокатиться по району. В результате он не справился с управлением, наехал на препятствие, вернулся и оставил автомобиль во дворе дома потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU