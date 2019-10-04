2019-10-04T10:26:59+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет международная стендап-битва ученых Science Slam

Она состоится уже в эту субботу, 5 октября
Александра ПОДУШКО
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Фото: организаторовФото: организаторов
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В краевой столице пройдет состязание русских и немецких ученых Science Slam. В неформальной атмосфере шесть молодых людей расскажут о современной науке и результатах своих исследований.

- У них будет всего 10 минут на выступление. Победителя выберут с помощью шумомера, который измерит активность аплодисментов зрителей. Лучший унесет домой символический приз - боксерские перчатки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

На сцене Sgt. Pepper’s Bar, который находится на улице Чапаева, 94, выступят шесть ученых из Германии и России: Йорг Хартманн, Армен Бегларян, Андрея Питтер, Александра Гроховская, Алексей Аникаев, Иван Гуменюк.

Мероприятие пройдет 5 октября с 17:00 до 20:00. Перед стартом битв ученых, гости смогут разогреться на технологичном пре-пати.

Подробности можно узнать у организатора проекта в Краснодаре по телефону: 7 (903) 451 18 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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