2019-10-04T10:33:57+03:00
Происшествия

В Лабинске оператора цеха на 5-метровой высоте затянуло в бетономешалку

Мужчина получил множественные переломы
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
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В Лабинске 4 октября в 00:30 на пульт оперативного дежурного «Кубань-СПАС» поступило тревожное сообщение. Инцидент произошел в цеху по производству тротуарной плитки.

Выяснилось, что оператора затянуло в механизм бетономешалки. Сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС» через 10 минут прибыли на место происшествия. Пострадавший находился на 5-метровой высоте, у него были зажаты рука и нога.

- Спасатели при помощи гидравлического инструмента разжали механизм бетономешалки, помогли выбраться мужчине и передали его медикам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

По предварительным данным, 39-летний оператор получил множественные переломы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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