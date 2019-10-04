2019-10-04T10:50:21+03:00
Происшествия

В Краснодаре в ТРЦ «Галерея» произошел пожар

Его потушили до прибытия огнеборцев [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю
Изменить размер текста:

В 10:01 на пульт диспетчера МЧС поступила заявка о возгорании в Краснодаре по улице Головатого. На место направили первые подразделения.

Вскоре к ТРЦ «Галерея» прибыли 42 человека личного состава и 12 единиц техники. Сотрудники ведомства провели разведку и установили, что произошло возгорание на кухне кафе.

Фото: ГУ МЧС по краю

Фото: ГУ МЧС по краю

Площадь пожара ориентировочно составила всего 1 квадратный метр. Возгорание было потушено до прибытия сотрудников МЧС.

- Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ЦУКС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Лабинске оператора цеха на 5-метровой высоте затянуло в бетономешалку. Мужчина получил множественные переломы.

Пожар в Краснодаре.Видео: ГУ МЧС по краю

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лабинске оператора цеха на 5-метровой высоте затянуло в бетономешалку
В Краснодаре пройдет международная стендап-битва ученых Science Slam
На Кубани мужчина угнал машину соседа и попал на ней в ДТП
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Краснодаре задержали цыганку, которая развела жительницу Саранска на деньги
В Краснодаре проходит фестиваль «Палитра лиц»
Выставка «Перечитывая Бродского» открылась в Сочи
Курорты Краснодарского края представят свой потенциал на международной выставке
В Краснодаре строят лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы
Кубанский спортсмен взял «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике
На «Кубанской Ярмарке» более 20 промпредприятий представили свою продукцию
15 сотрудников кубанского Минздрава наказали за недостоверные сведения о доходах
Бывший глава Белореченского района стал мэром Ялты
В Краснодаре ограничат движение на участке улицы Захарова