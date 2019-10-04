В Краснодаре в ТРЦ «Галерея» произошел пожар
В 10:01 на пульт диспетчера МЧС поступила заявка о возгорании в Краснодаре по улице Головатого. На место направили первые подразделения.
Вскоре к ТРЦ «Галерея» прибыли 42 человека личного состава и 12 единиц техники. Сотрудники ведомства провели разведку и установили, что произошло возгорание на кухне кафе.
Фото: ГУ МЧС по краю
Площадь пожара ориентировочно составила всего 1 квадратный метр. Возгорание было потушено до прибытия сотрудников МЧС.
- Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ЦУКС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Напомним, в Лабинске оператора цеха на 5-метровой высоте затянуло в бетономешалку. Мужчина получил множественные переломы.
Пожар в Краснодаре.Видео: ГУ МЧС по краю
ИСТОЧНИК KP.RU