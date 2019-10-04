В Краснодаре в ТРЦ «Галерея» произошел пожар

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-04T10:50:21+03:00

Его потушили до прибытия огнеборцев [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В 10:01 на пульт диспетчера МЧС поступила заявка о возгорании в Краснодаре по улице Головатого. На место направили первые подразделения.

Вскоре к ТРЦ «Галерея» прибыли 42 человека личного состава и 12 единиц техники. Сотрудники ведомства провели разведку и установили, что произошло возгорание на кухне кафе.

Фото: ГУ МЧС по краю

Площадь пожара ориентировочно составила всего 1 квадратный метр. Возгорание было потушено до прибытия сотрудников МЧС.

- Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ЦУКС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Лабинске оператора цеха на 5-метровой высоте затянуло в бетономешалку. Мужчина получил множественные переломы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735794" frameborder="0"></iframe> Пожар в Краснодаре.Видео: ГУ МЧС по краю

ИСТОЧНИК KP.RU