В Сочи пройдет краевой турнир по дзюдо
В городе-курорте пройдет открытый XXXII краевой турнир по дзюдо. Соревнования памяти Героя СССР Мартироса Нагуляна стартуют 5 октября в федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт».
- Юные борцы спортклубов и спортивных школ Краснодарского края, Республики Адыгея, Московской и Ростовской области, других регионов России будут состязаться на татами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Победители и призеры получат кубки, грамоты, медали и ценные призы.
Первые соревнования проводились еще в советское время.
Напомним, кубанский спортсмен взял «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике. На соревнованиях выступали пять представителей Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU