2019-10-04T11:08:52+03:00
Спорт

В Сочи пройдет краевой турнир по дзюдо

Соревнования стартуют 5 октября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В городе-курорте пройдет открытый XXXII краевой турнир по дзюдо. Соревнования памяти Героя СССР Мартироса Нагуляна стартуют 5 октября в федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт».

- Юные борцы спортклубов и спортивных школ Краснодарского края, Республики Адыгея, Московской и Ростовской области, других регионов России будут состязаться на татами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Победители и призеры получат кубки, грамоты, медали и ценные призы.

Первые соревнования проводились еще в советское время.

Напомним, кубанский спортсмен взял «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике. На соревнованиях выступали пять представителей Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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