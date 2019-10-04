2019-10-04T11:30:53+03:00
Происшествия

В Краснодаре бариста-стажер украл из кассы кафе 5 тысяч рублей

Ему грозит до двух лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре бариста-стажер украл из кассы кафе 5 тысяч рублейВ Краснодаре бариста-стажер украл из кассы кафе 5 тысяч рублей
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В отдел полиции по Центральному округу Краснодара обратилась управляющая кафе, расположенного на улице Красноармейской. Она рассказала, что в ходе ревизии в кассе была обнаружена недостача около 5500 рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен ранее не судимый 19-летний житель Республики Крым. Парень украл деньги из кассы в свой первый день стажировки по должности бариста.

- Воспользовавшись тем, что кассир вышел, злоумышленник похитил часть выручки, которые успел потратить на личные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

За кражу на него завели уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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