В Краснодаре бариста-стажер украл из кассы кафе 5 тысяч рублей
В отдел полиции по Центральному округу Краснодара обратилась управляющая кафе, расположенного на улице Красноармейской. Она рассказала, что в ходе ревизии в кассе была обнаружена недостача около 5500 рублей.
Полицейские выяснили, что к краже причастен ранее не судимый 19-летний житель Республики Крым. Парень украл деньги из кассы в свой первый день стажировки по должности бариста.
- Воспользовавшись тем, что кассир вышел, злоумышленник похитил часть выручки, которые успел потратить на личные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
За кражу на него завели уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU