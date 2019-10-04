2019-10-04T12:08:55+03:00
Общество

В Краснодаре снесли последний из 33 незаконных ларьков

Он находился на пересечении улиц Трудовой Славы и имени Игнатова
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Администрация добилась возвращения в муниципальную собственность всех 33 земельных участков. Ларек, который находится на пересечении улиц Трудовой Славы и Игнатова, снесли сегодня, 4 октября.

Незаконные павильоны были установлены в начале 2018 года в разных микрорайонах города. Они стояли на тротуарах, зеленых зонах, вблизи остановок общественного транспорта. Специалисты управления муниципального контроля и правового департамента вели работу по возвращению участков по 33 адресам с февраля прошлого года.

Незаконные объекты располагались в центральной части и микрорайонах Краснодара: на пересечении улиц Вишняковой и Ставропольской, Зиповской и Московской, Ставропольской и Шевченко, Коммунаров и Гоголя и другим адресам.

- Территории под этими павильонами уже нанесены на интерактивную на карту возвращенной горожанам земли, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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