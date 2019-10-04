2019-10-04T12:24:23+03:00
Происшествия

В Краснодаре злоумышленница обманула знакомых на 37 миллионов рублей

Она проведет в исправительной колонии общего режима в 8 лет и 6 месяцев
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре злоумышленница обманула знакомых на 37 миллионов рублейВ Краснодаре злоумышленница обманула знакомых на 37 миллионов рублей
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Жительница Краснодара знала, что у ее знакомых есть крупная сумма денег. Они хотели ее потратить на продукцию марки «Apple» для последующей реализации.

От имени вымышленного человека злоумышленница заверила знакомых, что продаст им телефоны на выгодных условиях с предварительной оплатой наличными.

Доверяя мошеннице, потерпевшие передали ей 36 миллионов рублей, а после еще 1,5 миллиона за доставку. Выполнять взятые на себя обязательства женщина не собиралась.

- Злоумышленнице назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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