2019-10-04T12:40:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре шестеро приезжих организовали незаконное казино

Оно располагалось на улице Рашпилевской
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре шестеро приезжих организовали незаконное казиноВ Краснодаре шестеро приезжих организовали незаконное казиноФото: Архив "КП"
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В Краснодаре шестерым членам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч.3 ст.171.2 УК РФ).

35 и 36-летние мужчины создали преступную группу, в которую вовлекли четверых своих знакомых в возрасте от 24 до 33 лет. Они организовали на территории города казино.

- У участников была иерархическая структура и распределение ролей. Одни нашли помещение, расположенное на улице Рашпилевской. Другие лично привлекали игроков, принимали от них деньги и вели их учет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

При оперативной поддержке сотрудников ОЭБиПК УМВД России по Краснодару незаконные действия организованной группы пресекли, а игорное оборудование изъяли. Также в домах обвиняемых нашли автоматы и денежные средства, предположительно, полученные незаконным путем.

Два организатора и один исполнитель находятся под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также полного круга лиц, причастных к его совершению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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