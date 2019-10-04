В Краснодаре торговый центр пошел под снос

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-04T12:52:53+03:00

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В Краснодаре сносят здание площадью 94 квадратных метра, которое находится на пересечении улиц Ставропольской и Таманской. Ранее здесь находился торговый комплекс.

- В отношении должника был применен полный комплекс мер принудительного исполнения. Объект опечатали, дальнейшая эксплуатация строения в качестве торговой площадки была невозможна. Должник приступил к самостоятельному сносу. Работы уже подходят к концу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Проблема незаконно возведенных строений особенно остро стоит в Краснодаре, а также на всех курортах Черноморского побережья. Работа в этом направлении никогда не останавливается. Если владелец отказывается сносить самострой, то работы начинаются после найма организации-подрядчика, а оплата ее работы взыскивается с того же должника в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU