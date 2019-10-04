2019-10-04T13:11:10+03:00
Происшествия

В Анапе пьяный водитель скрылся с места ДТП

Выяснилось, что у мужчины не было прав
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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В Анапе 3 октября около 15:00 на улице Краснодарской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем «Шевроле» нарушил допустимую дистанцию и столкнулся с «Форд», за рулем которого сидела 67-летняя женщина.

Водитель «Шевроле» оставил место аварии, однако сотрудники полиции его нашли. Им оказался 46-летний мужчина, который управлял авто без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

- В результате аварии 41-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле» была травмирована, ей назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Северском районе 2 октября около 21:00 в районе 63-километра автодороги «Краснодар - Верхнебаканский» произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии погиб мотоциклист. Он превысил скорость и наехал на ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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