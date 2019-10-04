В Сочи на средства от курортного сбора на пляжах установят спортивные комплексы
За девять месяцев сумма курортного сбора в Сочи составила уже 83 миллиона рублей. К концу года она может приблизится к 100 миллионам рублей.
- На эти деньги в следующем году на пляжах установят спортивные комплексы - воркаут. Часть суммы направят на оформление малых декоративных форм и цветочных клумб. Также обновят Приморскую набережную. Стоимость мероприятий составит порядка 60 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
В начале 2020 года сделают публичное голосование среди горожан. Так выяснят, на что необходимо направить еще 30 миллионов рублей.
Новые лавочки, теневые навесы и урны, купленные на средства курортного сбора 2018 года сейчас устанавливают на Имеретинской набережной, морских променадах Адлерского, Хостинского, Центрального и Лазаревского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU