2019-10-04T13:41:38+03:00
Общество

В порту Тамань Владимир Путин проведет совещание

Присутствовать на мероприятии будет и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

4 октября президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом посетит Темрюкский район. В частности, глава государства осмотрит порт «Тамань» и проведет там совещание. Присутствовать на мероприятии будет и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Строительство портово-индустриального парка является стратегическим инвестпроектом. Его реализацией занимается компания ОТЭКО. Проект порта «Тамань» включает создание терминала навалочных грузов, перевалочной базы, реконструкцию базы сжиженных газов, создание ряда промпредприятий и соцобъектов,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сегодня, 4 октября, Владимир Путин вернется в Сочи, где проведет первое заседание наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани школьникам выдали закладки для книг с правилами дорожного движения
В Сочи спасатели помогли 3-летней девочке
Альфа-Банк предложил клиентам счет с 6,5% годовых
На Кубани перевыполнили план по курортному сбору
В Белореченском районе фирма незаконно добыла песка на 18 млн рублей
В Краснодаре снимут голливудский фильм
На Кубани собрали 165 тысяч тонн винограда
Искусственный интеллект встанет за штурвал
В Краснодаре пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Кондратьев поздравил педагогов Кубани с профессиональным праздником
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Анапе расширят улицу Ленина
В Новороссийске пройдет персональная выставка Ивана Сыромолотова
В Сочи на средства от курортного сбора на пляжах установят спортивные комплексы
В Анапе пьяный водитель скрылся с места ДТП
В Краснодаре торговый центр пошел под снос
В Краснодаре шестеро приезжих организовали незаконное казино