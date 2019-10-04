В порту Тамань Владимир Путин проведет совещание

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-04T13:41:38+03:00

Присутствовать на мероприятии будет и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

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4 октября президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом посетит Темрюкский район. В частности, глава государства осмотрит порт «Тамань» и проведет там совещание. Присутствовать на мероприятии будет и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Строительство портово-индустриального парка является стратегическим инвестпроектом. Его реализацией занимается компания ОТЭКО. Проект порта «Тамань» включает создание терминала навалочных грузов, перевалочной базы, реконструкцию базы сжиженных газов, создание ряда промпредприятий и соцобъектов,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сегодня, 4 октября, Владимир Путин вернется в Сочи, где проведет первое заседание наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».

ИСТОЧНИК KP.RU