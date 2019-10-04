В Новороссийске пройдет персональная выставка Ивана Сыромолотова

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-04T14:07:57+03:00

В экспозиции будет представлено около 70 работ разных периодов

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Персональная выставка Ивана Сыромолотова откроется 5 октября в 15:00 в Новороссийской Галерее Союза Художников России.

- В экспозиции будет представлено около 70 работ разных периодов. Это в основном пейзажи, написанные в прекрасных уголках России с натуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В этом году члену Союза художников России Ивану Сыромолотову исполняется 70 лет, и эта юбилейная выставка - итог прожитых лет, посвященных любимому делу.

Вход на выставку для гостей и жителей города свободный.

Напомним, в Сочи в арт-медиа-центре «Родина» развернулась выставка «Перечитывая Бродского». На ней представлены работы художника Александра Яковлева. 3 октября состоялось торжественное открытие.

ИСТОЧНИК KP.RU