В Новороссийске пройдет персональная выставка Ивана Сыромолотова
Персональная выставка Ивана Сыромолотова откроется 5 октября в 15:00 в Новороссийской Галерее Союза Художников России.
- В экспозиции будет представлено около 70 работ разных периодов. Это в основном пейзажи, написанные в прекрасных уголках России с натуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
В этом году члену Союза художников России Ивану Сыромолотову исполняется 70 лет, и эта юбилейная выставка - итог прожитых лет, посвященных любимому делу.
Вход на выставку для гостей и жителей города свободный.
Напомним, в Сочи в арт-медиа-центре «Родина» развернулась выставка «Перечитывая Бродского». На ней представлены работы художника Александра Яковлева. 3 октября состоялось торжественное открытие.
ИСТОЧНИК KP.RU