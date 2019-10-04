В Анапе расширят улицу Ленина

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-04T14:20:58+03:00

Здесь к двум имеющимся полосам добавится третья

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В городе-курорте расширят улицу Ленина. 4 октября работы проходят на квартале от улицы Лермонтова до Крылова. Здесь к двум имеющимся полосам добавится третья.

- На месте работает трактор, уже произвели выемку грунта, самосвалы подвозят щебень – готовится основание для будущей дорожной одежды из асфальта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Расширение Ленина от Лермонтова и до заправки «Лукойл» позволит разгрузить этот отрезок улицы.

В Анапе продолжается реализация масштабного проекта главы города Юрия Полякова по улучшению дорожной ситуации. Уже построена кольцевая развязка на улице Владимирской, расширены улицы Крылова и Астраханская, дополнительная полоса появилась на Симферопольском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU