СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-04T14:37:09+03:00

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил педагогов Кубани с профессиональным праздником. Он отметил, что во многом от педагога зависит будущее региона и страны.

– Мы в жизни обязаны родителям и учителям. В задачи педагога входит умение увидеть у ребенке способности, а затем приложить все усилия, чтобы в жизни он стал успешным. Мы обязаны нашим учителям своим успехом и карьерой, – сказал Вениамин Кондратьев.

Также Вениамин Кондратьев вручил работникам отрасли награды краевого и федерального уровня. Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» было присвоено Наталье Непиющей, учителю русского языка и литературы школы № 17 Кореновского района.

- Благодарность Президента РФ была объявлена двум педагогическим работникам – Натэлле Воробьевой из Динского района и Ларисе Магомедисиновой из Кореновского района, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

После состоялся концерт с участием творческих коллективов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU