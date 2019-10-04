2019-10-04T14:43:40+03:00
Спорт

В Краснодаре пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу

В турнире примут более 100 кубанских спортсменов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
Изменить размер текста:

В Краснодаре на тренировочной арене «Баскет-Холла», которая находится на улице Пригородная, 24 пройдет краевой турнир по акробатическому рок-н-роллу «Золотая осень».

- Организаторами соревнований являются региональное министерство спорта совместно с краевой федерацией акробатического рок-н-ролла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

В турнире будут участвовать около 100 кубанских спортсменов. Также статус «Золотой осени» позволяет бороться за награды не только краевым танцорам, но и представителям других регионов. Торжественное открытие состоится 5 октября в 10:00.

Напомним, в городе-курорте пройдет открытый XXXII краевой турнир по дзюдо. Соревнования памяти Героя СССР Мартироса Нагуляна стартуют 5 октября в федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани школьникам выдали закладки для книг с правилами дорожного движения
В Сочи спасатели помогли 3-летней девочке
Альфа-Банк предложил клиентам счет с 6,5% годовых
На Кубани перевыполнили план по курортному сбору
В Белореченском районе фирма незаконно добыла песка на 18 млн рублей
В Краснодаре снимут голливудский фильм
На Кубани собрали 165 тысяч тонн винограда
Искусственный интеллект встанет за штурвал
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Кондратьев поздравил педагогов Кубани с профессиональным праздником
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Анапе расширят улицу Ленина
В Новороссийске пройдет персональная выставка Ивана Сыромолотова
В порту Тамань Владимир Путин проведет совещание
В Сочи на средства от курортного сбора на пляжах установят спортивные комплексы
В Анапе пьяный водитель скрылся с места ДТП
В Краснодаре торговый центр пошел под снос
В Краснодаре шестеро приезжих организовали незаконное казино