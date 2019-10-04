В Краснодаре пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-04T14:43:40+03:00

В турнире примут более 100 кубанских спортсменов

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре на тренировочной арене «Баскет-Холла», которая находится на улице Пригородная, 24 пройдет краевой турнир по акробатическому рок-н-роллу «Золотая осень».

- Организаторами соревнований являются региональное министерство спорта совместно с краевой федерацией акробатического рок-н-ролла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

В турнире будут участвовать около 100 кубанских спортсменов. Также статус «Золотой осени» позволяет бороться за награды не только краевым танцорам, но и представителям других регионов. Торжественное открытие состоится 5 октября в 10:00.

Напомним, в городе-курорте пройдет открытый XXXII краевой турнир по дзюдо. Соревнования памяти Героя СССР Мартироса Нагуляна стартуют 5 октября в федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU