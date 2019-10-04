2019-10-04T14:46:25+03:00
Общество

Искусственный интеллект встанет за штурвал

Новая система автопилота будет управлять морскими и речными судами
Екатерина Мишина
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Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.
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Разработанная в России система навигации предусматривает заход в порт и швартовку грузового водного транспорта. Искусственный интеллект разработали в ГМУ им. адмирала Ушакова для крупнотоннажных судов и безэкипажного транспорта. Искусственный интеллект способен адаптироваться к любым условиям эксплуатации, в числе которых и погодные условия. Уникальная российская разработка не имеет аналогов в мире.

Как сообщает Информбюро НТИ, процесс захода грузового судна в порт будет автоматизирован с помощью интеллектуальной технологии двух опорных точек. Для этого на базе грузового терминала установят специальные датчики, которые с помощью разработанного алгоритма будут собирать и анализировать навигационные данные о сближении судна с причалом. Кроме того, искусственный интеллект будет учитывать и метеоусловия. На основании этих данных система проложит оптимальный маршрут с необходимыми корректировками для швартовки судна. С помощью несложного интерфейса отслеживать весь процесс будут диспетчер порта и судоводитель.

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