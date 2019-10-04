В Краснодаре снимут голливудский фильм

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-04T15:14:36+03:00

Работа над картиной пройдет в рамках форума «Дело за малым»

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В Краснодаре в рамках форума для предпринимателей «Дело за малым», который пройдет 18 и 19 октября, проведут съемки фильма «Любовь и прочие активы». В фильме сыграют известные российские и голливудские актеры, имена которых пока держатся в секрете.

- В центре картины судьба девушки из Америки, которая отправляется в командировку на Кубань, после чего ее жизнь претерпевает кардинальные изменения, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы съемок.

Выход картины в прокат запланирован на начало 2021 года. Мировая премьера сотоится в Краевой столице, затем фильм покажут в Москве и Лос-Анджелесе. Как стало известно, бюджет ленты составляет 5 млн долларов.

Напомним, в Краснодаре 18 и 19 октября пройдет форум для представителей малого и среднего бизнеса "Дело за малым". Для участия в бесплатном мероприятии необходима только предварительная регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU