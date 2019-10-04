2019-10-04T15:42:08+03:00
Происшествия

В Белореченском районе фирма незаконно добыла песка на 18 млн рублей

Прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту
Максим ОСОКИН
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Фото: prokuratura-krasnodar.ruФото: prokuratura-krasnodar.ru
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Прокуратура Белореченского района в ходе проверки деятельности ООО «фирма «Магнолия» выявила нарушение правил охраны и использования недр.

- Установлено, что предприятие осуществляло работы по добыче песчано-гравийной смеси на Пойменом участке недр, а также вне границ земельных участков, определенных лицензией. Также полезные ископаемые не ставились на государственный баланс, чем был нанесен ущерб федеральному бюджету на 18 млн рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направлены в следственные органы. В результате СКР по краю возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны и использования недр». Ход его расследование находится на прокурорском контроле.

Напомним, в Краснодаре злоумышленница обманула знакомых на 37 миллионов рублей. Она проведет в исправительной колонии общего режима в 8 лет и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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