2019-10-04T16:26:17+03:00
Общество

На Кубани перевыполнили план по курортному сбору

С начала года в краевую казну поступило почти 170 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Курортный сбор направят на развитие инфраструктурыКурортный сбор направят на развитие инфраструктурыФото: Артём ГНАТЕНКО
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На Кубани продолжается эксперимент по курортному сбору. С начала года региональный бюджет пополнился почти на 170 млн рублей, хотя в 2019 году планировали собрать 150 млн.

- Туристы, отдыхающие на Кубани, с пониманием относятся к уплате сбора. При этом его размер, в 10 рублей с человека в сутки, значительно меньше, чем в Ставропольском и Алтайском краях. Там он составляет 50 рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Стоит добавить, что в эксперименте принимают участие Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района. Сейчас прорабатывается воврос по введению курортного сбора в Ейске, Туапсе и Должанском сельском поселении. Собранные средства направляют на развитие курортной инфраструктуры. На что именно потратить деньги определяют жители курортов при помощи Интернет-голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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