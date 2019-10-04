На Кубани школьникам выдали закладки для книг с правилами дорожного движения

СЕГОДНЯ 17:08 2019-10-04T17:08:19+03:00

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В Белоглинском районе Краснодарского края инспекторы ГИБДД вручили школьникам закладки для книг с правилами дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции пришли в начальные классы и провели лекцию детям о том, как правильно переходить дорогу.

- На минутках безопасности в школах учащимся напоминают правила безопасного поведения на дороге, основные правила безопасности пешеходов, ошибки, допускаемые пешеходами на проезжей части, которые влекут за собой серьезные дорожные неприятности, - рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края Ирина Заватская.

Кроме того, инспекторы ДПС рассказали о том, что в темное время суток необходимо носить одежку со световозвращающими элементами.

ИСТОЧНИК KP.RU