В Краснодаре покажут "Матрицу" в оригинальной версии

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-04T17:20:13+03:00

А после картину можно будет обсудить с кубанским кинообозревателем

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12 октября в 17:00 в Краснодаре в кинотеатре на улице Крылатой пройдет спецпоказ фильма «Матрица», который сняли еще в 1999 года. Но сейчас его покажут в оригинальной версии с субтитрами.

А представит картину кубанский кинообозреватель Алексей Двоеглазов. После того, как фильм закончится, он обсудит картину со зрителями.

- У нас будет уникальная возможность услышать реальные голоса героев, которые покажут нам, насколько глубока кроличья нора, – комментирует Алексей Двоеглазов.

Билеты можно купить в кассе кинотеатра.

Кстати, стало известно, что в Краснодаре снимут голливудский фильм. Работа над картиной пройдет в рамках форума «Дело за малым». Картина будет называться «Любовь и прочие активы», сниматься в фильме будут как российские, так и голливудские актеры.

ИСТОЧНИК KP.RU