В Краснодаре по улице Войсковой запретят стоянку автомобилей

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-04T17:34:54+03:00

Это случится с 5 ноября

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Улицы Краснодара продолжают очищать от припаркованных на проезжих частях автомобилей. Так 10 октября на проезде Затонном по обеим сторонам от Индустриального до улицы имени Кошевого запретили стоянку и остановку транспорта.

А теперь в городе готовят новые знаки, которые установят на улице Войсковой. Здеcь уже с 5 ноября запретят стоянку и остановку транспорта.

- Соответствующие дорожные знаки установят по обеим сторонам улицы на участке от улицы Становой до улицы Андреевской, - пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.

А водителей трaнспортных средств попросили быть внимaтельными и соблюдaть прaвила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU