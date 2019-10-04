В Краснодаре по улице Войсковой запретят стоянку автомобилей
Улицы Краснодара продолжают очищать от припаркованных на проезжих частях автомобилей. Так 10 октября на проезде Затонном по обеим сторонам от Индустриального до улицы имени Кошевого запретили стоянку и остановку транспорта.
А теперь в городе готовят новые знаки, которые установят на улице Войсковой. Здеcь уже с 5 ноября запретят стоянку и остановку транспорта.
- Соответствующие дорожные знаки установят по обеим сторонам улицы на участке от улицы Становой до улицы Андреевской, - пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.
А водителей трaнспортных средств попросили быть внимaтельными и соблюдaть прaвила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU