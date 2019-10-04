Губернатор Кубани поздравил педагогов края с Днем учителя

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-04T17:47:23+03:00

Всего в регионе более 80 тыс учителей

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В Краснодаре в филармонии им. Г.Ф. Пономаренко прошло чествование кубанских учителей. 5 октября педагоги отмечают свой профессиональный праздник.

- Мы в жизни обязаны родителям и учителям. В задачи педагога входит умение увидеть у ребенка способности, а затем приложить все усилия, чтобы в жизни он стал успешным. Мы обязаны нашим учителям своим успехом и карьерой, – сказал на праздновании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

А чтобы в крае успешно развивалась система образования, в регионе возводятся новые школы, устанавливается в учреждениях новое оборудование.

На празднике губернатор Кубани вручил краевые и федеральные награды - звания заслуженных учителей.

Так звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю русского языка и литературы школы №17 Кореновского района Наталье Непиющей. А два педагога - Натэлла Воробьева и Лариса Магомедисинова получили Благодарность президента РФ. Всего «Заслуженными учителями Кубани» стали 43 человека.

Всего в Краснодарском крае работают больше 80 тысяч учителей. Из них 9,5 тыс - педагоги до 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU