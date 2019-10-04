2019-10-04T17:47:23+03:00
Общество

Губернатор Кубани поздравил педагогов края с Днем учителя

Всего в регионе более 80 тыс учителей
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Губернатор Кубани поздравил учителей с праздником. Фото: администрация Краснодарского краяГубернатор Кубани поздравил учителей с праздником. Фото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краснодаре в филармонии им. Г.Ф. Пономаренко прошло чествование кубанских учителей. 5 октября педагоги отмечают свой профессиональный праздник.

- Мы в жизни обязаны родителям и учителям. В задачи педагога входит умение увидеть у ребенка способности, а затем приложить все усилия, чтобы в жизни он стал успешным. Мы обязаны нашим учителям своим успехом и карьерой, – сказал на праздновании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

А чтобы в крае успешно развивалась система образования, в регионе возводятся новые школы, устанавливается в учреждениях новое оборудование.

На празднике губернатор Кубани вручил краевые и федеральные награды - звания заслуженных учителей.

Так звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю русского языка и литературы школы №17 Кореновского района Наталье Непиющей. А два педагога - Натэлла Воробьева и Лариса Магомедисинова получили Благодарность президента РФ. Всего «Заслуженными учителями Кубани» стали 43 человека.

Всего в Краснодарском крае работают больше 80 тысяч учителей. Из них 9,5 тыс - педагоги до 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань – лидер юга России по обороту торговли и общепита
Владимир Путин оценил модернизацию морского порта в Темрюкском районе
В Краснодаре загорелся автомобиль
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Краснодаре по улице Войсковой запретят стоянку автомобилей
В Краснодаре покажут "Матрицу" в оригинальной версии
На Кубани школьникам выдали закладки для книг с правилами дорожного движения
В Сочи спасатели помогли 3-летней девочке
Альфа-Банк предложил клиентам счет с 6,5% годовых
На Кубани перевыполнили план по курортному сбору
В Белореченском районе фирма незаконно добыла песка на 18 млн рублей
В Краснодаре снимут голливудский фильм
На Кубани собрали 165 тысяч тонн винограда
Искусственный интеллект встанет за штурвал
В Краснодаре пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Кондратьев поздравил педагогов Кубани с профессиональным праздником
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Анапе расширят улицу Ленина
В Новороссийске пройдет персональная выставка Ивана Сыромолотова
В порту Тамань Владимир Путин проведет совещание
В Сочи на средства от курортного сбора на пляжах установят спортивные комплексы
В Анапе пьяный водитель скрылся с места ДТП
В Краснодаре торговый центр пошел под снос
В Краснодаре шестеро приезжих организовали незаконное казино