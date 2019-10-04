Владимир Путин оценил модернизацию морского порта в Темрюкском районе

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-04T18:41:19+03:00

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Владимир Путин ознакомился с работой портово-индустриального парка в Темрюкском районе. Сейчас здесь идет модернизация перегрузочного комплекса. Возводится новый зерновой терминал и промышленный парк, который включит в себя заводы переработке и производству химических веществ, сои и комбикормов, а также тепличный комплекс.

- Помимо этого, возведут мини-город для специалистов, которые будут работать в парке. Он рассчитан на 15 тысяч человек, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже завершен первый этап строительства терминала навалочных грузов. Объем вложенных инвестиций составил более 68 млрд рублей. К 2024 году он должен выйти на максимальную мощность – перевалка на морские суда составит 65 млн тонн угля, серы, минеральных удобрений и других грузов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU