2019-10-04T19:38:45+03:00
Экономика

Кубань – лидер юга России по обороту торговли и общепита

Регион удерживает эту позицию уже несколько лет
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ru/Фото: admkrai.krasnodar.ru/
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В Краснодарском крае с начала года почти на 2,5% выросли розничные продажи, по сравнению с 2018-м. Их объем достиг 920 млрд рублей. А вот оптовая торговля уменьшилась чуть более, чем на 2% и составила почти 1353 млрд рублей. Оборот общественного питания ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях также увеличился.

- Также с начала года незначительно уменьшился объем бытовых услуг. Их оказали почти на 46 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на техобслуживание и ремонт транспорта, ремонт и строительство жилья, парикмахерских услуг, изготовление и ремонт мебели, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, с начала 2019-го предприятия потребсферы перечислили в бюджет края почти 25,5 млрд рублей налогов, что на 3,5 % больше показателей минувшего года.

Также, по состоянию на 1 сентября, номинальная начисленная среднемесячная зарплата кубанских работников торговли выше, чем в других регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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