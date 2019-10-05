В Новороссийске 8 октября пройдет крестный ход

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-05T13:04:54+03:00

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В городе-герое пройдет крестный ход. Шествие состоится в день памяти Преподобного Сергия Радонежского - 8 октября. Шествие начнется в 11:00.

Общая протяженность крестного хода - около 10 километров.

Священники и верующие единой колонной проследуют от Свято-Успенского собора на улице Видова по центру города. Главной святыней крестного хода станет икона Преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей.

- Конечной точкой маршрута станет - Морской кафедральный собор в честь святителя Николая Чудотворца на Малой земле, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Новороссийска. - Здесь будет совершен молебен.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 8 октября, в Новороссийске возможны осадки и слабый ветер. Такая погода, как правило, не мешает проведению крестного хода.

ИСТОЧНИК KP.RU