2019-10-05T08:38:49+03:00
Общество

Врач «Крыльев Советов» помог пассажирке рейса Самара-Сочи

Женщине резко стало плохо на борту самолета
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: twitter.com/fckssamaraФото: twitter.com/fckssamara
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Этот инцидент произошел накануне днем на борту самолета, летевшего из Самары в Сочи. Борт только начал набирать высоту, как вдруг одной из пассажирок стало плохо. Схватившись за сердце, она побледнела. Соседи женщины позвали стюардессу на помощь, а та, в свою очередь, по громкой связи поинтересовалась, нет ли в самолете медиков.

К счастью, этим рейсом летела молодежная команда «Крыльев Советов» вместе со своими врачом Игорем Баишевым. Именно он и вызвался на помощь женщине.

– Благодаря оперативной помощи Игоря Салиховича женщина смогла благополучно продолжить полет, – сообщают в пресс-службе футбольного клуба.

Экстренная посадка не потребовалась - самолет приземлился в Сочи по расписанию.

Напомним, в июне врач футбольного клуба «Енисей» спасла пассажирку самолета Москва-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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