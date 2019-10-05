Врач «Крыльев Советов» помог пассажирке рейса Самара-Сочи
Этот инцидент произошел накануне днем на борту самолета, летевшего из Самары в Сочи. Борт только начал набирать высоту, как вдруг одной из пассажирок стало плохо. Схватившись за сердце, она побледнела. Соседи женщины позвали стюардессу на помощь, а та, в свою очередь, по громкой связи поинтересовалась, нет ли в самолете медиков.
К счастью, этим рейсом летела молодежная команда «Крыльев Советов» вместе со своими врачом Игорем Баишевым. Именно он и вызвался на помощь женщине.
– Благодаря оперативной помощи Игоря Салиховича женщина смогла благополучно продолжить полет, – сообщают в пресс-службе футбольного клуба.
Экстренная посадка не потребовалась - самолет приземлился в Сочи по расписанию.
Напомним, в июне врач футбольного клуба «Енисей» спасла пассажирку самолета Москва-Красноярск.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»