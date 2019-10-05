2019-10-05T10:47:01+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 5 октября 2019 года: поплавать с комфортом можно в Сочи и Адлере

Официально курортный сезон еще не закрыт
Мирослава ЧЕРНАЯ
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На пляжах в Сочи по-прежнему загорают отдыхающие.На пляжах в Сочи по-прежнему загорают отдыхающие.
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В большинстве регионов России бабье лето, увы, уже не ожидается. А вот на Черноморском побережье все еще благодатная погода. Яркое солнце, теплое море и пустые лежаки - что еще нужно для отличного отдыха. «КП» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры морской воды.

В субботу, 5 октября, поплавать с комфортом все еще можно в Сочи и Адлере - водные термометры показывают температуру 22,5 градуса. Чуть ниже отметки в Лазаревском - 22 градуса. Такая же температура моря в Туапсе.

В Новороссийске уже прохладнее - 21,5 градуса, на 0,1 градуса ниже - в Геленджике. Самы низкие отметки фиксируют в Анапе - 20,5 градуса. Здесь, кстати, официально курортный сезон закрывают лишь 15 октября.

А вот на Азовское побережье ехать смысла уже нет - вода здесь настолько холодная, что местами сводит ноги. В Темрюке температура моря - 18,7 градуса, в Приморско-Ахтарске - на 1 градус ниже, в Ейске - 16,1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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