2019-10-05T13:25:00+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на Кубани

Один из водителей не подрасчитал расстояние во время обгона [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/gibdd_temrykФото: instagram.com/gibdd_temryk
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ДТП, главными участниками которого снова стали две иномарки, случилось на трассе Стрелка-Старотитаровская-Прогресс.

По предварительным данным, 23-летний житель станицы Старотитаровской за рулем автомобилем Mitsubishi Lancer решил обогнать машину. Но не подрасчитал и, выехав на встречку, врезался в Suzuki SX4, которым управлял 45-летний житель Тамани.

Фото: instagram.com/gibdd_temryk

Фото: instagram.com/gibdd_temryk

- В результате столкновения Suzuki SX4 съехал с дороги и опрокинулся, - пояснили «КП» - Кубань» в ОГИБДД по Темрюкскому району.

Обе машины получили кузовные повреждения, а водителям и пассажирам понадобилась помощь медиков.

- Всего пострадали четыре человека. С телесными повреждениями различной степени тяжести они доставлены в медицинское учреждение Темрюка, - добавляют в ОГИБДД по Темрюкскому району.

По факту аварии возбуждено административное расследование. Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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