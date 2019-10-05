Четыре человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на Кубани
ДТП, главными участниками которого снова стали две иномарки, случилось на трассе Стрелка-Старотитаровская-Прогресс.
По предварительным данным, 23-летний житель станицы Старотитаровской за рулем автомобилем Mitsubishi Lancer решил обогнать машину. Но не подрасчитал и, выехав на встречку, врезался в Suzuki SX4, которым управлял 45-летний житель Тамани.
Фото: instagram.com/gibdd_temryk
- В результате столкновения Suzuki SX4 съехал с дороги и опрокинулся, - пояснили «КП» - Кубань» в ОГИБДД по Темрюкскому району.
Обе машины получили кузовные повреждения, а водителям и пассажирам понадобилась помощь медиков.
- Всего пострадали четыре человека. С телесными повреждениями различной степени тяжести они доставлены в медицинское учреждение Темрюка, - добавляют в ОГИБДД по Темрюкскому району.
По факту аварии возбуждено административное расследование. Обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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