Смерч, ливни, грозы и град: В Сочи 6 и 7 октября прогнозируют шторм

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-05T14:26:06+03:00

На Сочи идут ливни с грозами.

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Шикарная погода в городе-курорте в ближайшие часы может сменится ненастьем. На Сочи надвигается циклон. Он принесет с собой резкое похолодание, сильные дожди с грозами и градом, а также ветром, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.

- Ухудшение погоды прогнозируется 6-го числа, а также ночью 7 октября, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации. - На реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В горный районах Сочи возможны сход селей, а в акватории Черного моря от Магри до Веселого - появление смерча.

- По требованию главы города Алексея Копайгородского все оперативные службы курорта переведены на усиленный режим несения службы, - говорят в мэрии курорта. Круглосуточно за обстановкой будут следить главы внутригородских районов, главы сельских округов, специалисты службы спасения, Кубань-СПАСа, водостока, дорожных служб.

Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи водоемов - в такую непогоду лучше остаться дома.

- Не оставляйте автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, - добавляют в сочинской администрации.

ВАЖНО!

В случае возникновения ЧС, звоните по телефону 112.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU