В Краснодаре с 12 октября изменится схема движения на кольце Тургенева и Красных Партизан

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-05T15:50:08+03:00

Об этом сообщают в администрации города

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Краснодарских автовладельцев ждут изменения. В субботу, 12 октября, на кольце Тургенева и Красных Партизан заработают новые знаки.

Теперь у автомобилистов, выезжающих на кольцо Красных Партизан, будет преимущество перед теми, кто двигается по нему от улицы Тургенева.

- Рассчитываем, что эта мера позволит уменьшить заторы по улице Красных Партизан, - говорит директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - А также поможет увеличить пропускную способность транспортного кольца.

Фото: krd.ru

Сориентироваться на местности водителям помогут знаки «уступите дорогу» и «главная дорога». Как удалось узнать «КП» - Кубань», их установку завершат к 12 октября.

- Кроме того, будет нанесена новая дорожная разметка, а также изменится режим работы светофоров, - добавляют в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU