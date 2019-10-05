Полиция Кубани прокомментировала ситуацию с запертым в камере хранения мальчиком
Запертый в камере хранения плачущий ребенок переполошил жителей не только Горячего Ключа, но и Краснодарского края. Сама шумиха поднялась после видео, которое появилось в Сети.
На кадрах ролика, записанного в местном торговом центре, видно как несколько женщин окружили ряд железных шкафчиков, где посетители обычно оставляют сумки и вещи. Именно из камер хранения сотрудницы супермаркета услышали странные звуки, похожие на плач мальчика.
Когда женщины подошли поближе, то поняли, что не ошиблись - в одном из шкафчиков был заперт ребенок. Как он там оказался, выяснять никто не стал. Сердобольные женщины бросились вызволять ребенка.
Запертый в камере хранения мальчик.
Подобрать ключ к ячейке не смогли, замок в итоге пришлось сломать.
- Подожди, моя рыбка, - приговаривали женщины. - Сейчас ручки от двери убери, мы дверь сломаем, тебя освободим.
О том, сколько времени внутри пробыл мальчик, неизвестно. Однако после того, как видео появилось в соцсетях, полиция начала проверку.
- По камерам видеонаблюдения было установлено, что 6-летний ребенок сам залез в одну из камер и закрылся, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Проходившие мимо очевидцы позвали на помощь и помогли ему выбраться.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей ребенка к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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