2019-10-05T17:16:49+03:00
Происшествия

Полиция Кубани прокомментировала ситуацию с запертым в камере хранения мальчиком

По данным правоохранителей, ребенка в шкафичке никто не закрывал [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ
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Запертый в камере хранения плачущий ребенок переполошил жителей не только Горячего Ключа, но и Краснодарского края. Сама шумиха поднялась после видео, которое появилось в Сети.

На кадрах ролика, записанного в местном торговом центре, видно как несколько женщин окружили ряд железных шкафчиков, где посетители обычно оставляют сумки и вещи. Именно из камер хранения сотрудницы супермаркета услышали странные звуки, похожие на плач мальчика.

Когда женщины подошли поближе, то поняли, что не ошиблись - в одном из шкафчиков был заперт ребенок. Как он там оказался, выяснять никто не стал. Сердобольные женщины бросились вызволять ребенка.

Запертый в камере хранения мальчик.

Подобрать ключ к ячейке не смогли, замок в итоге пришлось сломать.

- Подожди, моя рыбка, - приговаривали женщины. - Сейчас ручки от двери убери, мы дверь сломаем, тебя освободим.

О том, сколько времени внутри пробыл мальчик, неизвестно. Однако после того, как видео появилось в соцсетях, полиция начала проверку.

- По камерам видеонаблюдения было установлено, что 6-летний ребенок сам залез в одну из камер и закрылся, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Проходившие мимо очевидцы позвали на помощь и помогли ему выбраться.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей ребенка к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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