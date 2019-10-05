В Сочи тушат пожар в деревянном доме

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-05T17:59:31+03:00

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Пожар вспыхнул в субботу, 5 октября, в деревянном доме села Раздольное в Сочи.

- В 16:48 на пульт «01» Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного жилого дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 16:55 на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

Изначально площадь пожара составила 100 квадратных метров. Однако позже огонь распространился до 120 квадратов.

- На месте работает семь единиц техники и 20 человек, - добавили спасатели.

В 17:20 возгорание было локализовано. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

А в это время, в Геленджике горит трава в районе Голубой бухты. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU