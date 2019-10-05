В Сочи тушат пожар в деревянном доме
Пожар вспыхнул в субботу, 5 октября, в деревянном доме села Раздольное в Сочи.
- В 16:48 на пульт «01» Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного жилого дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 16:55 на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.
Изначально площадь пожара составила 100 квадратных метров. Однако позже огонь распространился до 120 квадратов.
- На месте работает семь единиц техники и 20 человек, - добавили спасатели.
В 17:20 возгорание было локализовано. По предварительным данным, пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.
А в это время, в Геленджике горит трава в районе Голубой бухты. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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