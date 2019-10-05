2019-10-05T18:52:58+03:00
Общество

В Краснодаре казаки помогли раскрыть 134 преступления в 2019 году

Об этом озвучили на сборе
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Все значимые события города находятся под охраной не только правоохранителей, но и казаков, которые наряду с полицейскими выходят на дежурство.

Работают они и в будние дни. По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, бравые хлопцы участвуют в воспитании детей и молодежи, в охране общественного порядка. Из казаков сформировано подразделение МЧС.

- В 2019 году казаки Екатеринодарского отдельского общества помогли выявить 6 872 административных правонарушений, раскрыть совместно с полицией 134 преступления, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

Кроме того, казаки помогли обнаружить более 38 килограммов наркотиков и задержать 53 человека за перевозку и сбыт наркотиков, закрыть 17 наркопритонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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