В Краснодаре казаки помогли раскрыть 134 преступления в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:52 2019-10-05T18:52:58+03:00

Об этом озвучили на сборе

Изменить размер текста: A A

Все значимые события города находятся под охраной не только правоохранителей, но и казаков, которые наряду с полицейскими выходят на дежурство.

Работают они и в будние дни. По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, бравые хлопцы участвуют в воспитании детей и молодежи, в охране общественного порядка. Из казаков сформировано подразделение МЧС.

- В 2019 году казаки Екатеринодарского отдельского общества помогли выявить 6 872 административных правонарушений, раскрыть совместно с полицией 134 преступления, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

Кроме того, казаки помогли обнаружить более 38 килограммов наркотиков и задержать 53 человека за перевозку и сбыт наркотиков, закрыть 17 наркопритонов.

ИСТОЧНИК KP.RU