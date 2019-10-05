2019-10-05T19:04:32+03:00
Спорт

ПБК «Локомотив-Кубань» обыграли в Минске местных «драконов»

Итоговый счет - 80:88
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: lokobasket.comФото: lokobasket.com
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«Локо» начал сезон в Лиге ВТБ с победы в Минске. В стартовом матче «железнодорожники» встретились с «Цмоки-Минск».

- «Локомотив-Кубань» прилетели на игру после поражения в Вильнюсе, «Цмоки-Минск» уступил в квалификации Лиги Чемпионов – обеим командам было что доказывать болельщикам, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба.

В итоге «железнодорожникам» удалось обыграть местных «драконов» со счетом 80:88.

- Лучшим игроком встречи в составе «Локо» стал Виталий Фридзон, который набрал 17 очков. Дабл-дабл на свой счет записали Сэм Деккер (15 очков + 11 подборов) и Джонни О’Брайант (15 очков + 10 подборов), - добавляют «КП» - Кубань» в пресс-службе клуба.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет дома в среду, 9 октября, в 20:00. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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