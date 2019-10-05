Воспитываю сына и пеку торты: краснодарка завоевала звание «Мисс Октябрь»

СЕГОДНЯ 21:00 2019-10-05T21:06:36+03:00

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Томительное ожидание для участниц нашего фотоконкурса позади. Десятки лайков и подбадривающие комментарии в адрес красоток, решившихся побороться за звание королевы октября, сделали свое дело. «КП» - Кубань» готова объявить имя победительницы голосования.

kristinockamos Очаровательная Кристина Москаленко

28-летняя краснодарка Кристина Москаленко названа самой красивой девушкой октября. Ее поддержали 126 человек.

- Спасибо всем, маме с папой, крестной из Санкт-Петербурга, которая подключила своих знакомых к конкурсу. Я не думала, что у меня будет такая поддержка, - признается «КП» - Кубань» победительница. - Среди тех, кто поставил лайк, были мои друзья, близкие, даже одноклассники, с которыми я давно уже не общалась. Есть немало и тех, кого я совсем не знаю. Эта поддержка для меня была очень важна. Знаете, если я бы я не заняла призовое место, то не расстроилась бы. Конкурс показал мне, на кого я действительно могу положиться.

kristinockamos Кристина старается поддерживать себя в форме.

Наша победительница по профессии бухгалтер. Но уже три года ее работа – быть мамой. Кристина воспитывает сынишку по имени Кирилл.

Кристина вместе с сыном и супругом. Фото: instagram.com/kristinockamos

- Сейчас я в декрете, но, скорее всего, на прежнее место работы не вернусь. У меня изменились планы. После рождения сына я увлеклась выпечкой, - говорит Кристина Москаленко. - К оформлению тортов подхожу творчески. Верхний слой – это всегда маленькая картина. Я раньше очень любила рисовать маслом, но, когда стала мамой, это хобби отошло на второй план.

kristinockamos Каждый торт Кристины - настоящее произведение искусства.

Пока Кристина - домашний кондитер - радует кулинарными изысками свою семью и друзей.

Фото: instagram.com/kristinockamos

Но в ближайшее время хочет пройти специальные курсы и стать профессионалом в своем любимом деле.

kristinockamos Кристина печет и пирожные, которые расписывает вручную

ИСТОЧНИК KP.RU