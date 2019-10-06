2019-10-06T10:38:26+03:00
Туризм

В Геленджике теперь можно отдохнуть недорого

Здравницы и отели предоставляют беспрецедентные скидки
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Геленджике с 5 по 12 октября несколько кафе, ресторанов, а также здравниц и отелей снизят цены. Узнать заведение, которое предлагает скидки, можно будет по специальному стикеру.

– Организации проведут опрос среди посетителей, которые оценят уровень сервиса. Те заведения, которые получат наибольшее количеств голосов, наградят. А приз зрительских симпатий вручат во время гастрономического праздника 12 октября, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, помимо предприятий Геленджика, скидки на активные виды отдыха также доступны в отелях и гостиницах других курортов края. В регионе постоянно действует программа «Отдых с видом на горы». На сегодняшний день в ней принимают участие порядка 40 гостиничных объектов Горячего Ключа, Новороссийска, Абинского, Апшеронского, Северского, Лабинского, Мостовского и Туапсинского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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