В Сочи чистят ливневки

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-06T12:10:10+03:00

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В посёлке Мирный начались работы по прочистке восьмикилометрового нагорного канала. В данный момент задействованы более десяти единиц тяжелой техники.

- Территория Имеретинской низменности располагается ниже уровня моря. В связи с этим, здесь часто происходят затопления. Данный канал выполняет функцию по водоотведению поверхностных и дренажных вод. Благодаря ему удается избежать чрезвычайных ситуаций в случае залпового ливня, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Кроме нагорного канала в населенных пунктах Имеретинской низменности в ближайшее время очистят 40 километров ливневки. Также запланирован осмотр 500 канализационных колодцев. Все работы планируют завершить до 12 октября.

Напомним, шикарная погода в городе-курорте в ближайшие часы сменится ненастьем. На Сочи надвигается циклон. Он принесет с собой резкое похолодание, сильные дожди с грозами и градом, а также ветром, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU