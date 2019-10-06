На Кубань надвигается непогода

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-06T13:16:34+03:00

В ближайшие два дня ожидаются ливни и сильны ветер

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Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение. В ближайшие часы на регион обрушатся сильные дожди, которые будут сопровождаться шквалистым ветром.

- Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей региона призывают быть максимально осторожными. Не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями. В случае залпового ливня, необходимо укрыться в ближайшем помещении. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Напомним, шикарная погода в городе-курорте в ближайшие часы может сменится ненастьем. На Сочи надвигается циклон. Он принесет с собой резкое похолодание, сильные дожди с грозами и градом, а также ветром, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU