На Кубань надвигается непогода
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение. В ближайшие часы на регион обрушатся сильные дожди, которые будут сопровождаться шквалистым ветром.
- Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Жителей и гостей региона призывают быть максимально осторожными. Не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями. В случае залпового ливня, необходимо укрыться в ближайшем помещении. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.
Напомним, шикарная погода в городе-курорте в ближайшие часы может сменится ненастьем. На Сочи надвигается циклон. Он принесет с собой резкое похолодание, сильные дожди с грозами и градом, а также ветром, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU