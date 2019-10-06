В Краснодаре пройдёт фестиваль-конкурс артистического фехтования и боевого танца

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-06T14:24:24+03:00

Всех желающих присоединиться к событию ждут на Пушкинской площади 12 октября

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В Краснодаре 12 октября на Пушкинской площади пройдет фестиваль-конкурс артистического фехтования и боевого танца.

- Всех жителей и гостей краевого центра приглашают посетить зрелищное событие, где мастерство покажут участники клубов исторической реконструкции. В этот день будут работать тематические площадки, фотозоны, ярмарка ремёсел, - рассказали «КП» --- Кубань в пресс-службе администрации Краснодара.

Все пришедшие на мероприятие смогут увидеть ярмарку работ мастеров кузнечного дела, выставку средневекового оружия, фаер-шоу, выступление краснодарских рок-групп.

Напомним, в Краснодаре в филармонии им. Пономаренко прошло чествование кубанских учителей. 5 октября педагоги отмечают свой профессиональный праздник. А чтобы в крае успешно развивалась система образования, в регионе возводятся новые школы, устанавливается в учреждениях новое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU