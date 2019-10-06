На Кубанском сахарном заводе погибли рабочие
В Кореновске на сахарном заводе произошло ЧП. После выхода на смену несколько человек потеряли сознание.
- На территории завода около водосборника были обнаружены тела двух погибших мужчин - одному было 30, а второму - 59 лет. Еще один мужчина, которому 41 год, найден живым, но без сознания, сейчас он находится в реанимационном отделении краевой клинической больницы № 1 в Краснодаре, пишут «Кубанские новости».
По предварительным данным, погибшие отравились аммиаком. Окончательную причину гибели установят после проведения судебно-медицинской экспертизы и ряда лабораторных анализов. В данный момент проводится доследственная проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, под Анапой вахтовый автобус столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погибли два человека в легковушке.
ИСТОЧНИК KP.RU