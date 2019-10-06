СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-06T17:50:07+03:00

Игра начнется 6 октября в 19:00 на стадионе «Краснодар»

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«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 12 тура РПЛ, который состоится в кубанской столице.

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Ари, Сулейманов, Берг.

В запасе у Краснодара: Адамов, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Фернандеш, Уткин, Кайо, Намли

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Ананидзе, Мирзов, Мельгарехо, Умяров, Крал, Ларссон.

В запасе у Спартака: Максименко, Поплевченков, Маслов, Гапонов, Гулиев, Бакаев, Глушенков, Тиль, Понсе

На момент начала матча «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в активе 23 очка, «Спартак» пока 12-й с 14-ю баллами.

Прямая трансляция матча Краснодар – Спартак начнется 6 октября в 19:00 на канале МатчТВ, также за ходом матча можно следить на kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU