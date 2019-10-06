СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-06T17:58:28+03:00

В краевом МВД комментариев не дают

По предварительным данным народный избранник был пьян

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В Новороссийске депутат сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. За рулем Range Rover находился народный избранник Виталий Бут.

- Мы не будем комментировать данный инцидент, - ответили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На попавших в сеть кадрах видно, как автомобиль депутата сбивает ребенка. Затем, машина уезжает с места ЧП. Водитель даже не удосужился выйти из автомобиля и узнать о состоянии потерпевшей.

Как стало известно, виновника ДТП задержали. Против него возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает «Живая Кубань».

Напомним, на Кубанском сахарном заводе погибли рабочие. В данный момент следователи выясняют обстоятельства ЧП. По предварительным данным, погибшие отравились аммиаком.

ИСТОЧНИК KP.RU