В Новороссийске депутат сбил ребенка
В Новороссийске депутат сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. За рулем Range Rover находился народный избранник Виталий Бут.
- Мы не будем комментировать данный инцидент, - ответили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На попавших в сеть кадрах видно, как автомобиль депутата сбивает ребенка. Затем, машина уезжает с места ЧП. Водитель даже не удосужился выйти из автомобиля и узнать о состоянии потерпевшей.
Как стало известно, виновника ДТП задержали. Против него возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает «Живая Кубань».
Напомним, на Кубанском сахарном заводе погибли рабочие. В данный момент следователи выясняют обстоятельства ЧП. По предварительным данным, погибшие отравились аммиаком.
ИСТОЧНИК KP.RU