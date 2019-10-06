В Сети появилось расширенное видео вооруженного захвата завода в Славянске-на-Кубани

СЕГОДНЯ 18:55 2019-10-06T19:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сети появилась полная запись вооруженного захвата завода в Славянске-на-Кубани. Судя по кадрам видео, утро у рабочих предприятия начиналось как обычно. Но в следующий момент к проходной подъезжает черная иномарка, из которой выходит человек с винтовкой в руках и начинает палить по забору. Охранники, получившие ранения, начинают разбегаться.

Полное видео нападения на завод в Славянске-на-Кубани.

Как сообщил источник, никаких заложников не было. В цеху не было слышно стрельбы, потому сотрудники продолжали работать, не подозревая, что происходит на проходной.

Напомним, утром 4 октября к «Кубанским деликатесам» на четырех машинах приехали люди с огнестрельным оружием. Ворвавшись в здание предприятия, они открыли стрельбу и попыталась взять завод под свой контроль. Пулевые ранения получили трое охранников. Управление на заводе, по словам Владимира Скрипки, захватила оффшорная компания «Ранд», были украдены уставные и финансовые документы.

- Мне принадлежит 50% доли завода по производству плодоовошных консервов «Кубанские деликатесы». Я сам строил и поднимал это предприятие! - сказал Владимир Скрипка. - После смерти в июне 2019 года моего партнера и товарища Ивана Радченко, с которым мы на протяжении 15 лет сотрудничали и договоравилась по всем вопросам, начали разворачиваться следующие события.

ИСТОЧНИК KP.RU