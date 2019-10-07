2019-10-07T08:40:24+03:00
Звезды

На Кубани подвели итоги международного фестиваля «Имя»

Победителей поздравила министр культуры региона Виктория Лапина
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Конкурс проходил со 2 по 4 октября на сцене Музыкального театра «Премьера» имени Гатова. Участвовали более 200 человек из более чем 70 городов. Оценивало конкурсантов профессиональное жюри.

- Обладателем Гран-При стала Елизавета Шалуба из Новороссийска. Лауреаты были определены в пяти номинациях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На гала-концерте на одной сцене выступили победители фестиваля и члены жюри. В программе также были артисты Краснодарского творческого объединения «Премьера» при поддержке министерства культуры региона.

«Имя» – это музыкальное пространство, где каждый участник может заявить о себе, свободно выразить свое творчество, обменяться опытом с другими участниками.

Напомним, в Краснодаре пройдёт фестиваль-конкурс артистического фехтования и боевого танца. Всех желающих присоединиться к событию ждут на Пушкинской площади 12 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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